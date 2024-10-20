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«Реал» обыграл «Сельту» в матче чемпионата Испании

«Реал» обыграл «Сельту» со счетом 2:1 в чемпионате Испании

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Frank Augstein/AP

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» в матче десятого тура испанской Ла Лиги.

Встреча, проходившая на стадионе «Балайдос» в Виго, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе на 20-й минуте. На 51-й минуте 20-летний хавбек «Сельты» Уиллиот Сведберг из Швеции счет сравнял, а победу мадридцам принес мяч бразильца Винисиуса Жуниора на 66-й минуте.

Благодаря этой победе, «Реал» догнал «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании. У обоих клубов по 24 очка. Однако, каталонцам только предстоит провести свою встречу в этом туре — 20 октября в 22:00 мск они сыграют с «Севильей». «Сельта» занимает десятое место с 13 набранными очками после десяти матчей.

В следующем матче чемпионата Испании «Реал» сыграет дома с «Барселоной». Встреча состоится 26 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

«Сельта» сыграет в гостях с «Леганесом». Матч пройдет 27 октября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 16:00 по московскому времени.

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