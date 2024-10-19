Выступающий за США российский фигурист отстранен за «ненадлежащее поведение»

Российский фигурист Иван Десятов, выступающий за США в танцах на льду, временно отстранен от соревнований по «обвинению в ненадлежащем поведении». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра за безопасный спорт.

Десятов, который выступает в паре с Изабеллой Флорес после получения американского спортивного гражданства, не сможет выступать на турнирах под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета. Санкции в адрес спортсмена уже начали действовать, однако пока неизвестно, что именно сделал Десятов.

Фигурист — уроженец Москвы. Он изначально выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. Дуэт просуществовал восемь лет, фигуристы выиграли чемпионат страны и распались после начала специальной военной операции в 2022 году. Десятов переехал в США, где встал в пару с Флорес, на которой позднее женился. Пара объявила, что начинает совместные выступления летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что Россия обсуждает возвращение фигуристов на международные турниры.