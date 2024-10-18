Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» разгромил «Акрон» и вышел в лидеры РПЛ

«Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0 в матче 12-го тура чемпионата России

close
Алексей Даничев/РИА Новости

«Зенит» разгромил тольяттинский «Акрон» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 5:0. Уже в первом тайме петербуржцы отличились трижды — на 16-й и 39-й минутах отличился Андрей Мостовой, а на 45-й — колумбиец Матео Кассьерра. Во второй половине «Зенит» забил еще два. На 52-й минуте отличился аргентинский нападающий Лусиано Гонду, а на 85-й — бразилец Артур. В самом дебюте встречи травму получил форвард «Акрона» Артем Дзюба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«Зенит» вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. «Акрон» идет восьмым с 12 баллами.

В следующем туре РПЛ «Акрон» на выезде сразится с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что в «Реале» жалеют о трансфере Килиана Мбаппе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами