Вооруженные силы Украины перебросили западные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) на Купянское и Краснолиманское направления. Об этом РИА Новости заяви военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, радиоэлектронная разведка ВСУ активно работает в 30 км от западных рубежей ЛНР.

«Активно работает радиоэлектронная разведка противника. Как минимум, работает несколько станций РЭР западного производства с широким диапазоном действия», — поделился Марочко.

Военный эксперт добавил, что дальность работы западных РЭР позволяет охватывать практически всю прифронтовую территорию республики и слушать эфир на разных частотах.

До этого Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях в зоне СВО, используют телеги и садовые тачки, чтобы подвозить боеприпасы.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ резко активизировались на поле боя.