Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР рассказали о боях на Купянском и Краснолиманском направлениях

Марочко: ВСУ перебросили западные РЭР на Купянское и Краснолиманское направления

close
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины перебросили западные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) на Купянское и Краснолиманское направления. Об этом РИА Новости заяви военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, радиоэлектронная разведка ВСУ активно работает в 30 км от западных рубежей ЛНР.

«Активно работает радиоэлектронная разведка противника. Как минимум, работает несколько станций РЭР западного производства с широким диапазоном действия», — поделился Марочко.

Военный эксперт добавил, что дальность работы западных РЭР позволяет охватывать практически всю прифронтовую территорию республики и слушать эфир на разных частотах.

До этого Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины, находящиеся на Харьковском, Купянском и Донецком направлениях в зоне СВО, используют телеги и садовые тачки, чтобы подвозить боеприпасы.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ резко активизировались на поле боя.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами