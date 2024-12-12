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Девушка не выжила во время операции по коррекции носовой перегородки в Дагестане

Mash: в Дагестане девушка не выжила во время коррекции носовой перегородки

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Depositphotos

В Дагестане 23-летняя девушка не выжила во время операции по коррекции носовой перегородки в частной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, девушка из Махачкалы записалась на септопластику под общим наркозом к лор-хирургу в частную клинику «Авиценна». Придя в назначенный день, она легла на стол, и ей ввели анестезию. Спустя пару минут у пациентки резко упали пульс и давление — врач и ассистент сразу же вызвали скорую помощь и начали реанимацию. Однако спасти россиянку не удалось.

Отец девушки, хирург с 30-летним стажем, написал заявление в полицию на врачей, проводивших операцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого житель Подмосковья не выжил во время лечения зубов у стоматолога. Жизненные показатели мужчины стали падать после введения наркоза.

Ранее москвичка не смогла спасти годовалую дочь, которая подавилась кусочком сыра.

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