Девушка не выжила во время операции по коррекции носовой перегородки в Дагестане

В Дагестане 23-летняя девушка не выжила во время операции по коррекции носовой перегородки в частной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, девушка из Махачкалы записалась на септопластику под общим наркозом к лор-хирургу в частную клинику «Авиценна». Придя в назначенный день, она легла на стол, и ей ввели анестезию. Спустя пару минут у пациентки резко упали пульс и давление — врач и ассистент сразу же вызвали скорую помощь и начали реанимацию. Однако спасти россиянку не удалось.

Отец девушки, хирург с 30-летним стажем, написал заявление в полицию на врачей, проводивших операцию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого житель Подмосковья не выжил во время лечения зубов у стоматолога. Жизненные показатели мужчины стали падать после введения наркоза.

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