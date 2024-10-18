Футболист РПЛ рассказал, кто мог бы заиграть в Испании

Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, кто из его одноклубников мог бы заиграть в испанской Ла Лиге. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«В Испании игра более тактическая и техничная. Здесь упор больше на физику и борьбу. В РПЛ хватает мастеров высокого класса. Из моих товарищей по «Краснодару» в Ла Лиге могли бы заиграть Кордоба, Кевин Кастаньо, Сперцян и Батчи», — заявил Гонсалес.

Гонсалес стал игроком «Краснодара» в августе 2024 года, перейдя из испанской «Мальорки». В нынешнем сезоне защитник провел за черно-зеленых восемь матчей во всех турнирах, в этих встречах он не отметился результативными действиями.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 27 очками лидирует в турнирной таблице. У идущего на втором месте «Локомотива» столько же баллов. На третьей строчке располагается «Зенит» — у них 26 очков.

Ранее команда Леонида Слуцкого возглавила турнирную таблицу чемпионата Китая.