Россия обсуждает возвращение фигуристов на международные турниры

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что организация обсуждает с Международным союзом конькобежцев (ISU) допуск россиян на международные старты, передает ТАСС.

«Взаимодействие продолжается, обсуждение идет, но пока прогнозов строить не буду. Мы в диалоге, а не в монологе, как это было некоторое время назад», — сказал Коган.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

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