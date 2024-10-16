Месси назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что форвард «Интера» Лаутаро Мартинес достоин победы в премии «Золотой мяч». Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«У него был впечатляющий год: он забил гол в финале Кубка Америки и стал его лучшим бомбардиром. Он заслуживает «Золотого мяча» больше, чем кто-либо другой», — заявил Месси.

Мартинес и Месси выступают в сборной Аргентины. В 2024 году команда выиграла Кубок Америки, обыграв в финале национальную сборную Колумбии со счетом 1:0. Мартинес оформил единственный гол в этом противостоянии.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2023 году награду забрал Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Впервые с 2003 года в список претендентов на награду не были включены Месси и португалец Криштиану Роналду, который выступает в саудовском клубе «Аль-Наср».

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