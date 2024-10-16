Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Месси назвал футболиста, который должен выиграть «Золотой мяч»

Месси хочет, чтобы «Золотой мяч» — 2024 получил Лаутаро Мартинес

close
Stephanie Lecocq/Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что форвард «Интера» Лаутаро Мартинес достоин победы в премии «Золотой мяч». Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«У него был впечатляющий год: он забил гол в финале Кубка Америки и стал его лучшим бомбардиром. Он заслуживает «Золотого мяча» больше, чем кто-либо другой», — заявил Месси.

Мартинес и Месси выступают в сборной Аргентины. В 2024 году команда выиграла Кубок Америки, обыграв в финале национальную сборную Колумбии со счетом 1:0. Мартинес оформил единственный гол в этом противостоянии.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2023 году награду забрал Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Впервые с 2003 года в список претендентов на награду не были включены Месси и португалец Криштиану Роналду, который выступает в саудовском клубе «Аль-Наср».

Ранее Валерий Карпин рассказал, кто из игроков заслужил «Золотой мяч».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами