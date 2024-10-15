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Стала известна зарплата Тухеля в сборной Англии

Плеттенберг: зарплата Тухеля в сборной Англии составит £4,5-5 млн в год

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Reuters

Стала известна зарплата немецкого тренера Томаса Тухеля, который по информации The Times, станет новым наставником сборной Англии по футболу. Специалист будет получать на этом посту £4,5-5 млн. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник утверждает, что назначение 51-летнего немца на должность наставника английской национальной команды состоится уже на этой неделе.

14 октября сообщалось, что 53-летний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23.

После ухода Гарета Саутгейта сборную Англии временно возглавил ирландец Ли Карсли. Под его руководством национальная команда страны провела четыре матча в Лиге наций — дважды обыграла Финляндию (2:0 и 3:1), одолела Ирландию (2:0) и проиграла Греции (1:2).

Ранее сообщалось, что европейский топ-клуб могут отстранить от турниров из-за финансовых махинаций.

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