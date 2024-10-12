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Джокович может стать третьим игроком в истории с 100 титулами ATP

Джокович сыграет с Синнером в финале теннисного турнира в Шанхае

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Violeta Santos Moura/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв в полуфинальной встрече представителя США Тейлора Фрица.

Встреча, которая длилась 1 час 55 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 7:6. Джокович выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финальной встрече Джокович сразится с представителем первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который обыграл чеха Томаша Махача со счетом 6:4, 7:5.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Победа на турнире в Шанхае может стать 100-й в карьере серба. Он может стать третьим, кто добрался по этой отметки. Больше титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) имеют американец Джимми Коннорс (109) и швейцарец Роджер Федерер (103).

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