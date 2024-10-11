Российский футболист тратит в месяц больше миллиона рублей

Бывший российский футболист петербургского «Зенита» Юрий Жирков признался, что тратит в месяц больше миллиона рублей, передает »РБ Спорт».

«Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты. Трачу ли я миллион в месяц? Больше», — сказал Жирков.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, сколько денег он тратит в месяц.