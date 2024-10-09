Клопп нашел новую работу после увольнения из «Ливерпуля»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп станет новым глобальным руководителем футбольных операций в системе «Ред Булл». Об этом рассказал журналист и инсайдер Кристиан Фальк в социальной сети X.

Согласно его информации, Клопп приступит к своей работе 1 января 2025 года. Также Фальк отметил, что в контракте будет прописан пункт, согласно которому Клопп может перейти на работу в национальную сборную Германии.

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. При этом сам специалист признавался, что хочет отдохнуть от тренерской деятельности около года.

1 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил Клоппа орденом «За заслуги перед ФРГ». Награждение приурочено к празднику — Дню германского единства, который отмечается 3 октября.

Ранее новый тренер «Ливерпуля» установил рекорд команды.