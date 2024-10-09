Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клопп нашел новую работу после увольнения из «Ливерпуля»

Юрген Клопп станет глобальным руководителем операций в системе «Ред Булл»

close
David Klein/Reuters

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп станет новым глобальным руководителем футбольных операций в системе «Ред Булл». Об этом рассказал журналист и инсайдер Кристиан Фальк в социальной сети X.

Согласно его информации, Клопп приступит к своей работе 1 января 2025 года. Также Фальк отметил, что в контракте будет прописан пункт, согласно которому Клопп может перейти на работу в национальную сборную Германии.

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. При этом сам специалист признавался, что хочет отдохнуть от тренерской деятельности около года.

1 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил Клоппа орденом «За заслуги перед ФРГ». Награждение приурочено к празднику — Дню германского единства, который отмечается 3 октября.

Ранее новый тренер «Ливерпуля» установил рекорд команды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами