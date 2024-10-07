Юран рассказал об угрозах с Украины за решение играть за Россию

Бывший футболист Сергей Юран, рассказал в интервью каналу «ТатаркаFM», что ему угрожали на Украине за решение выступать за сборную России.

«Пошли угрозы, когда официально принял приглашение России. Мне письма показывали родители, когда я приезжал. Они даже иногда предлагали мне не приезжать», — сказал Юран.

Юран родился в 1969 году в Луганске. Он выступал за местную «Зарю», киевское «Динамо», португальские «Бенфику» и «Спортинг», московский «Спартак».

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. Специалист покинул пост после поражения в минувшем сезоне от грозненского «Ахмата» со счетом 1:5, которое стало для команды шестым подряд.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Юран рассказал, есть ли у него предложения от клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).