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Названа возродившая лучший советский футбол команда

Экс-футболист Пономарев: «Локомотив» играет по-советски

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с Legalbet высказался об игре московского «Локомотива».

Знаменитый в прошлом защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что столичный «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова играет «по-советски».

«Мне нравится, как играет «Локомотив». Они играют по-советски! Они пошли по этому пути. Мяч у них в центре поля не задерживается, играют вперед. Чего этот мяч держать-то просто так? Хотя многие комментаторы постоянно об этом кричат. У нас был тренером сборной Морозов и он говорил, что мяч за две-три передачи должен быть доставлен в штрафную противника — все», — приводит слова Пономарева Legalbet.

Специалист подчеркнул, что такой стиль игры «железнодорожников» вызывает интерес, и напомнил, что трибуны свистели при пасе назад голкиперу, когда играл он сам. Пономарев считает, что «Локомотив» возродил советский футбол в его лучших образцах, а главным в его игре он видит мобильность, скорость и хороший дриблинг. Из игроков он выделил 19-летнего полузащитника Алексея Батракова, ярко раскрывшегося в текущем сезоне.

«Локомотив» занимает второе место после 11 туров Российской премьер-лиги, набрав 27 очков, как и лидирующий по дополнительным показателям «Краснодар».

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сам намекнул на свою отставку.

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