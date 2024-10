В США предложили собрать деньги российской фигуристке для смены гражданства

Американский журналист Дэйв Лис заявил, что «хочет вытащить» российскую фигуристку Алену Косторную и ее партнера Георгия Куницу из России, чтобы пара смогла сменить спортивное гражданство и выступать на международных соревнованиях. Его заявление, сделанное в подкасте This and That, приводит «Чемпионат.com».

«Они с Куницей быстро прогрессируют, но все равно в ближайшие пару сезонов не смогут подняться на вершину российского парного катания. И если от нас понадобится собирать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать», — заявил он.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Косторная рассказала о серьезной болезни.