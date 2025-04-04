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Энберт: Валя Карнавал раскрылась как драматическая актриса на «Народном ледниковом»

Фигурист Энберт высоко оценил драматический талант Вали Карнавал
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Пресс-служба шоу Народный ледниковый

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», кто из звездных участников приятно удивил его на проекте «Народный ледниковый».

«Валя Карнавал открылась с новой стороны, показав себя как драматическая актриса и героиня сложных историй, к которым раньше трудно было ее отнести», — сказал Энберт.

Также олимпийский призер отметил большой прогресс своей пары по «Народному ледниковому» — актрисы Ангелины Стречиной. Энберт назвал ее своей любимой партнершей и отметил, что Стречиной пришлось преодолеть большие трудности на проекте.

«У Ангелины была очень серьезная травма, из-за которой мы не могли тренироваться, но в короткие сроки все-таки вернулись на лед. Мы поставили программу, и Ангелина справилась с тем, что казалось невозможным. Она выполняла высокие поддержки и сложные хваты, хотя это было для нее очень тяжело, и травма не позволяла ей действовать в полную силу», — рассказал Энберт.

Ранее Энберт назвал роман Авериной и Соловьева «настоящим сюрпризом».

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