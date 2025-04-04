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Калининградца наказали за сжигание мусора напротив пожарной части

Мужчина устроил поджог перед пожарной частью Калининградской области и пожалел
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мужчина развел костер возле пожарной части в Калининградской области и поплатился. Об этом сообщает МЧС региона.

Недавно сотрудники ведомства застали врасплох мужчину, который был занят сжиганием строительного мусора. Дело в том, что нарушитель занимался этим прямо напротив пожарной части на улице Железнодорожной в Зеленоградске, где его в итоге и задержали.

Он объяснил, что выполнял требование владельца земельного участка. За нарушение пожарной безопасности поджигателю выписали административный штраф на сумму 20 тыс. рублей.

В МЧС напомнили, что пока в регионе действует особый противопожарный режим, за разжигание костров физическим лицам грозит штраф в размере до 60 тыс.

Ранее на Урале восьмилетний мальчик в один день устроил пожар и потоп в квартире и ушел гулять.

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