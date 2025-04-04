Рубио призвал Европу разработать гарантии безопасности для Украины

Конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины должен разработать Евросоюз. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа», — отметил он.

Необходимо «меньше говорить и больше действовать», подчеркнул Рубио.

Незадолго до этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Европа не может обеспечить достаточные гарантии безопасности для Украины самостоятельно. Для того, чтобы боевые действия не возобновились, необходим фактор сдерживания, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 апреля отметил, что гарантии безопасности для Украины являются предметом переговоров и обсуждений. О конкретике в данном контексте говорить невозможно, сказал он. Песков подчеркнул, что Москва на данный момент не будет разглашать конкретные параметры, которые РФ готова учесть в вопросе гарантий безопасности.

В конце февраля британская газета Financial Times писала, что глава Европейского совета Антониу Кошта опрашивает страны Европейского союза, чтобы составить список того, что ЕС готов предоставить Украине для гарантий безопасности. Отмечается, что речь идет о предоставлении войск и вооружения. Все то, что «могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», говорится в статье.

Ранее глава МИД Украины рассказал, что должны включать гарантии безопасности.