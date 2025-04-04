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Фицо выступил с резким заявлением в адрес послов ЕС

Фицо осудил послов стран ЕС за отказ прийти на годовщину освобождения Братиславы
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике послов стран Евросоюза за отказ посетить мероприятие, приуроченное к 80-летию освобождения Братиславы от фашизма. Об этом сообщает РИА Новости.

«За то, что я сегодня пригласил на это мероприятие господина посла Российской Федерации, господина посла Белоруссии и других. <…> За то, что я дал возможность выступить послу России, <…> нам сообщили послы (государств. — «Газета.Ru») Европейского союза, что сюда не придут», — сказал глава словацкого правительства во время памятного мероприятия на мемориале Славин.

Также он сравнил дипломатов ЕС с упрямыми детьми. По словам премьера, послы обязаны «не упрямиться, а работать». Они должны вести коммуникацию, разговаривать, продолжил Фицо.

«Если у них есть такая прекрасная возможность встретиться с послами других стран, так их обязанность быть тут», — добавил он.

4 апреля 1945 года советские войска освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.

В пятницу сообщалось, что министерство иностранных дел Германии рекомендовало местным властям воздержаться от приглашения официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Фицо выразил надежду, что сможет лично в Москве поблагодарить Красную Армию.

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