Фигурист Энберт рассказал о мечте поехать на Олимпиаду в Милане — 2026

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», что мечтает освещать зимнюю Олимпиаду в Милане — 2026 в качестве ведущего и комментатора.

«Я веду на Okko подкаст «Прокат show» и являюсь экспертом в студиях, а также в комментаторских кабинках, когда мы обсуждаем различные турниры.

Конечно, мне очень хотелось бы поехать на Олимпиаду и комментировать события непосредственно с места. Это моя мечта, и я буду рад, если у нас на Okko получится реализовать этот план.

Я уверен, что тогда мы сможем показать нашим любимым зрителям все нюансы подготовки к выступлениям и Олимпийским играм», — рассказал Энберт.

Олимпийский призер отметил, что его подкаст «Прокат show» пользуется успехом: в гостях уже были такие известные спортсмены, как Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная, Илья Авербух.

«В этом сезоне к нам уже приходила Анжелика Алексеевна Крылова, которая рассказала о том, как готовит свои пары. Мы всегда рады, когда к нам кто-то приходит, так что ждем всех!» — сказал Энберт.

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