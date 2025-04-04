ФРГ отказала представителям России в участии в мероприятиях к 80-летию Победы

В связи с геополитической напряженностью, Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало местным властям воздержаться от приглашения официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Власти ФРГ указали на недопустимость участия российских и белорусских официальных лиц в мероприятиях федерального, регионального и местного уровня.

В случае, если представители России или Белоруссии явятся на мероприятия без предварительного уведомления, организаторы имеют право выдворить их. При участии в мероприятиях, организованных другими государствами, немецкие представители могут присутствовать, даже при наличии делегаций из Москвы и Минска.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал к решительным действиям в противодействии попыткам переписать историю со стороны некоторых государств — членов ЕС.

Ранее Фицо выразил надежду, что сможет лично в Москве поблагодарить Красную Армию.