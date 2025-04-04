«Оренбург» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

«Оренбург» обыграл «Пари НН» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Нижний Новгород», завершился с результатом 2:1 в пользу гостей. Все голы уместились в первую половину встречи: на 24-й минуте счет открыл защитник «Оренбурга» Артем Касимов, а на 45+1-й минуте удвоил преимущество оренбуржцев аргентинский нападающий Брайан Мансилья. На 45+7-й минуте один гол удалось отыграть уругвайцу Тьяго Весино, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице национального первенства «Оренбург» поднялся на 15-ю строчку, набрав 14 баллов. У коллектива Виктора Гончаренко 19 очков и 13-я строчка.

В следующем туре РПЛ «Оренбург» дома сыграет с московским ЦСКА, встреча состоится 12 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени. Нижегородский клуб в тот же день примет на домашнем стадионе столичное «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

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