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«Оренбург» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

«Оренбург» выиграл у «Пари НН» со счетом 2:1 в 23-м туре РПЛ
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ФК «Оренбург»

«Оренбург» обыграл «Пари НН» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Нижний Новгород», завершился с результатом 2:1 в пользу гостей. Все голы уместились в первую половину встречи: на 24-й минуте счет открыл защитник «Оренбурга» Артем Касимов, а на 45+1-й минуте удвоил преимущество оренбуржцев аргентинский нападающий Брайан Мансилья. На 45+7-й минуте один гол удалось отыграть уругвайцу Тьяго Весино, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице национального первенства «Оренбург» поднялся на 15-ю строчку, набрав 14 баллов. У коллектива Виктора Гончаренко 19 очков и 13-я строчка.

В следующем туре РПЛ «Оренбург» дома сыграет с московским ЦСКА, встреча состоится 12 апреля и начнется в 12:00 по московскому времени. Нижегородский клуб в тот же день примет на домашнем стадионе столичное «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее чемпион мира по футболу объявил о завершении карьеры.

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