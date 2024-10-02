«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в матче Кубка России

Московский «Спартак» обыграл «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Уже на 2-й минуте счет открыл израильский защитник «Динамо» Эли Даса. Еще до перерыва аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко реализовал пенальти на 10-й минуте, а форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб снова вывел команду вперед. Во второй раз восстановил равновесие люксембургский полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс на 83-й минуте. На 86-й минуте наставник «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку, а на 90-й — свой дебютный гол за команду после выхода на замену забил бразильский форвард красно-белых Виллиан Жозе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После пяти туров «Спартак» обеспечил себе первое место в группе A Кубка России — у них 12 очков после пяти встреч. У ближайших преследователей в лице московского и махачкалинского «Динамо» по восемь баллов.

В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо» (Махачкала»). Встреча состоится на стадионе «Анжи Арена» 22 октября и начнется в 18:30 по московскому времени. «Динамо» (Москва) также поедет на выезд в Самару — там их ждут «Крылья Советов». Игра на стадионе «Самара Арена» состоится 24 октября и начнется в 19:00 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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