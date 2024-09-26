Бывший игрок «Ювентуса» и «Барселоны» стал футболистом ЦСКА

Боснийский футболист Миралем Пьянич стал игроком московского ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Миралем будет выступать за нашу команду под номером 15», — говорится в заявлении армейцев.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

Сообщается, что футболистом интересовались «Леганес», «Милан» и «Коньяспор».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место. В следующем матче красно-синие сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 28 сентября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, с кем советовался Пьянич перед переходом в ЦСКА.