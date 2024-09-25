Клуб Слуцкого вылетел в полуфинале Кубка Китая

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, вылетел из Кубка Китая по футболу.

В полуфинале коллектив встречался с лидером чемпионата страны «Шанхай Порт». Встреча завершилась со счетом 2:3 не в пользу команды Слуцкого. В составе победителей дважды отличился бразильский полузащитник Лео Ситтадини на 18-й и 50-й минутах. Еще один мяч забил хавбек Оскар на 65-й минуте с пенальти. В составе «Шанхай Шэньхуа» отличились Синити Чан на 41-й минуте и швейцарец Сефас Малеле на 90+5-й.

23 ноября финале Кубка Китая «Шанхай Порт» сыграет с «Шаньдун Тайшань».

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий отказался возглавить сборную Китая.