Дворкович отказался вести заседание по вопросу допуска россиян на генассамблее FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович не стал вести заседание по вопросу допуска россиян на международные турниры под эгидой организации, передает RT.

Дворкович отказался вести заседание из-за того, что речь шла о России. Он передал право вести заседание Вишванатану Ананду.

В феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, они выступают под флагом организации. Сборным России и Белоруссии запрещено выступать в турнирах под эгидой FIDE. В России и Белоруссии не проводятся официальные шахматные соревнования.

7 июня 2024 года комиссия по этике FIDE объявила о приостановлении членства Федерации шахмат России (ФШР) в организации на два года. Это было объяснено тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых территорий России. Решение вступает в силу через 60 дней после принятия.

Ранее в FIDE рекомендовали допустить детей из России до командных турниров.