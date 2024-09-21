ЦСКА обыграл УНИКС в первом матче сезона Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в матче открытия нового сезона турнира.

Встреча, которая проходила на арене «Мегаспорт» в Москве, завершилась со счетом 71:55 в пользу домашней команды (10:19, 11:9, 27:13, 23:14).

Самым результативным игроком противостояния стал тяжелый форвард армейцев Амат М'Бай. В его активе 15 очков. Новичок ЦСКА серб Алекса Аврамович набрал 14 баллов. В составе казанской команды по 12 очков набрали центровой Исмаэль Бако и легкий форвард ДеВон Акун-Перселл.

14 сентября завершился суперкубок Единой лиги ВТБ. В финальном матче Суперкубка ВТБ ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 87:72. Армейцы стали двукратными обладателями трофея. Третье место занял «Зенит», обыгравший сербскую «Црвену Звезду» со счетом 83:70. В матче за пятую строчку «Локомотив-Кубань» из Краснодара в овертайме обыграл турецкий «Бешикташ» — 95:94. Победу им принес бросок под сирену в исполнении форварда Антониуса Кливленда.

Ранее гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что Аврамович украсит турнир.