Зарема Салихова обвинила в дисфункции спортивный блок «Спартака»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковала работу спортивного блока красно-белых в межсезонье.

По ее словам, трансферный блок неудовлетворительно отработал в летнее окно, сумев приобрести не самых квалифицированных игроков.

«Можно хоть тысячу раз поцеловать ромбик, но если спортивный директор видит результаты медосмотра Виллиана Жозе, толщину жировой прослойки, а потом ставит свою подпись, то все его слова — пыль. Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке» уже третий год, а приезжают мевли, бальде, довбни и Жозе», — заявила Салихова.

1 июля «Спартак» объявил о переходе нападающего Виллиана Жозе. В прошлом сезоне 32-летний Жозе провел за «Бетис» 33 матча, забив десять мячей. В 2014 году он играл в академии мадридского «Реала», после чего выступал за «Сарагосу», «Лас-Пальмас» и «Реал Сосьедад».

В составе красно-белых он принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отметился.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что тема с переходом в Азию закрыта навсегда.