Стало известно, сможет ли Миранчук соперничать с Месси в США

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук сможет серьезно усилить свою команду, заявил в интервью Vprognoze бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин.

По его словам, конкурировать за внимание с лидером «Интер Майами» Лионелем Месси бессмысленно, но помогать в развитии своему клубу Миранчук сможет вполне.

«Конкурировать с Месси тяжко, там одна продажа его футболок чего только стоит. А так, о себе заявить, показать, что он в порядке и может играть и забивать, Алексей способен», — заявил Булыкин.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за итальянский клуб. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

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