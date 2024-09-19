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Роднина подметила хорошие аппетиты у Загитовой

Депутат Роднина назвала хорошими аппетиты Загитовой

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Телеграм-канал «Алина Загитова»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью «Советскому спорту» заявила, что поддерживает заявку Алины Загитовой на проведение ледового шоу «Алые Паруса».

По ее словам, заявка на грант в размере ₽74,798 млн демонстрирует высокие аппетиты бывшей спортсменки.

«Пускай дерзает, может, у Алины хорошо получится. Она молодец, что старается найти себя, флаг ей в руки. Грант — это все-таки вещь для общественных организаций, которые себя уже проявили. А если каждый ИП будет подавать запрос в Президентский фонд, то тот очень быстро разорится», — заявила Роднина.

До этого сообщалось, что Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере ₽74,798 млн на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году. Шоу представляет собой «уникальное сочетание литературы, музыки, танца и фигурного катания».

Ранее в Госдуме отреагировали на инициативу Загитовой организовать ледовое шоу.

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