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Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту в Польше

Боксер Усик отреагировал на задержание в польском аэропорту словами «Все хорошо»

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Andrew Couldridge/Reuters

Украинский боксер Александр Усик в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал задержание в аэропорту в польском городе Кракове.

По его словам, случилось «недопонимание», которое было быстро улажено.

«Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии», — написал спортсмен.

О задержании боксера стало известно накануне вечером. По информации издания Elitexpert, польская полиция задержала Усика в аэропорту Кракова за превышение скорости.

Супруга боксера рассказала, что с ним «все хорошо» и в задержании нет «ничего криминального». Украинский президент Владимир Зеленский позвонил Усику, а также поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко «немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова».

Ранее Усик рассказал о проблемах с весом.

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