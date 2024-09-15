«Динамо» вырвало победу у «Ахмата» в матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло грозненский «Ахмат» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:2.

На 43-й минуте матче Хорхе Карраскаль вывел «Динамо» вперед, реализовав пенальти. Константин Тюкавин в начале второго тайма удвоил преимущество хозяев поля. Мауро Луна Диале на 54-й минуте поединка отыграл один мяч, а Лечи Садулаев сравнял счет в середине второй половины игры. В компенсированное время Денис Макаров точным ударом вывел «Динамо» вперед, а Лука Гагнидзе установил окончательный счет на табло.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место, набрав 16 очков. «Ахмат» располагается на 15-й строчке, имея в активе пять баллов. Команда из Грозного еще не побеждала в текущем розыгрыше чемпионата России. Остальные клубы имеют в своем активе минимум одну победу.

В следующем туре «Динамо» сыграет с московским «Спартаком», а «Ахмат» померится силами с самарскими «Крыльями Советов».

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