Соболев рассказал о первых днях в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о первых днях в новой команде. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Я счастлив! Отличная команда, в которой собраны классные футболисты. Благодарен за теплый прием. Осталось только начать приносить пользу», — заявил Соболев.

Официально о переходе футболиста из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Соболев «загнется» в «Зените».