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Россиянка рассказала о соревновании с трансженщиной

Кулинич‑Сорокина: индуска спрашивала меня, что делает рядом с нами этот мужчина

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Илья Питалев/РИА Новости

Российская легкоатлетка Анна Кулинич‑Сорокина рассказала о соревнованиях с первой в истории Паралимпиад трансперсоной Валентиной Петрилло из Италии. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».
«Матч ТВ» о том, как соревновалась с итальянским трансгендером на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

«Он немножко суетный, постоянно ходит куда-то. Мы почти не пересекаемся. Был вот случай в call room — девушка из Индии, с которой мы хорошо общаемся, спросила меня: «Почему этот мужчина сидит здесь с нами?» — рассказала Кулинич-Сорокина.

Россиянка не смогла выйти в финал на дистанции 200 метров так же, как и Петрилло.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывалась в медальном зачете.

Ранее в Госдуме оценили идею посетить церемонию закрытия Паралимпиады.

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