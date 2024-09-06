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Экс-футболист ЦСКА: уровень сборной Вьетнама ниже ватерлинии

Экс-футболист ЦСКА Гришин: не хочу оценивать игру сборной России

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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал итоги матча между сборными России и Вьетнама, заявив, что не хочет оценивать игру россиян, передает «Чемпионат».

«Даже не хочется оценивать уровень игры сборной России, потому что уровень сопротивления со стороны Вьетнама ниже ватерлинии», — сказал Гришин.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0 в пользу команды Карпина. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое. Команды выйдут на поле в 16.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что на Ханой, где располагается сборная России по футболу, надвигается тайфун.

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