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Российский футболист оценил свой дебют за сборную

Российский футболист Пальцев: хочется дать понять, что я приехал не просто так

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Максим Богодвид/РИА Новости

Защитник сборной России Валентин Пальцев рассказал о своем дебюте за национальную команду. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Приехал после игры, мне позвонили и сказали: «Поедешь в сборную». Я сначала не поверил. Отменил отпуск, невеста чуть-чуть обиделась. Теперь хочется показать себя с лучшей стороны — доказать, что я приехал не просто так», — заявил Пальцев.

Сборная России разгромила команду Вьетнама в товарищеской встрече со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

Пальцев появился на поле на 34-й минуте встречи.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень сборной Вьетнама.

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