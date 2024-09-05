Медведев проиграл Синнеру на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру, представляющему Италию, в четвертьфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Синнер выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером.

Медведев был посеян на Открытом чемпионате США по теннису под пятым номером.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Ранее Медведева сравнили с художником Сальвадором Дали.