Щербакова высказалась о потенциальном возвращении на лед

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова кратко оценила свое вероятное возвращение на соревновательный лед, отметив неактуальность этого вопроса. Ее слова приводит ТАСС.

«У меня этой весной были три операции на голеностопе, думаю, что вопрос не очень актуален сейчас», — заявила Щербакова.

Последнюю операцию фигуристка перенесла в марте 2024 года.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу «Ледниковый период».

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

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