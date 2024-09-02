Участник Евро выразил желание перейти в «Спартак»

Полузащитник турецкого «Галатасарая» Керем Актюркоглу, который принял участие в чемпионате Европы — 2024 и забил один мяч, рассматривает вариант с переходом в московский «Спартак». Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники.

Журналист Анар Ибрагимов утверждает, что 25-летний полузащитник сборной Турции недоволен плохой атмосферой в команде, которая существенно испортилась после вылета «Галатасарая» из квалификации Лиги чемпионов. Стамбульский клуб потерпел два поражения от швейцарского «Янг Бойз» — со счетом 2:3 на выезде и со счетом 0:1 на своем поле. Теперь «Галатасарай» будет играть в Лиге Европы.

Кроме того, агенты и близкие люди Актюркоглу активно выступают за его переход в «Спартак». Ранее представители игрока пытались устроить его в европейский клуб, однако потерпели неудачу, и трансферное окно в Европе закрылось.

По этой причине Актюркоглу начал склоняться к переезду в Москву.

Полузащитник сборной Турции перешел в «Галатасарай» в 2020 году, его контракт действует до 2026 года. В минувшем сезоне Актюркоглу провел 54 матча, в которых забил 15 мячей и отдал девять результативных передач.

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