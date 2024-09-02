Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на ближайшие матчи Лиги наций. Об этом сообщает официальный сайт Португальской федерации футбола.

В рамках Лиги наций сборная Португалии сыграет два матча: 5 сентября с Хорватией и 8 числа с Шотландией. Оба матча пройдут на домашнем поле португальцев.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, а также играл в финале Евро-2004, где португальцы уступили Греции со счетом 0:1.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду рассказал, собирается ли он уходить из сборной Португалии.