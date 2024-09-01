Французский хоккеист сравнил Мбаппе с Зиданом

Французский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста заявил, что форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе можно сравнить с легендарным футболистом Зинедином Зиданом, передает «Спорт-Экспресс».

«Можно ли сравнить с Зиданом по популярности? Он такой же популярный, как Зидан. С развитием медиа и СМИ Мбаппе — самый известный французский спортсмен», — сказал Да Коста.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» не беспокоится из-за отсутствия голов у Мбаппе.