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Президент ПКР заявил, что они продолжают работу по допуску спортсменов на Паралимпиаду

Президент ПКР Рожков: до конца не решен вопрос по допуску четырех спортсменов

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РИА Новости

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что работа с оргкомитетом Международного паралимпийского комитета (IPC) по допуску россиян на Паралимпиаду продолжается. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Всего в Париж должны поехать 90 спортсменов. Не до конца решен вопрос с четырьмя — есть определенные вопросы со стороны IPC. Продолжаем вести борьбу за них», — заявил Рожков.

Ранее директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крейг Спенс заявлял, что 90 российских спортсменов выступят на летних Паралимпийских играх — 2024 в Париже.

6 марта IPC опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее президент Национального комитета спорта инвалидов Украины раскритиковал допуск россиян на Паралимпиаду.

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