Украинский общественный деятель: не секрет, что российские паралимпийцы поддерживают СВО

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич раскритиковал допуск на Паралимпиаду россиян, поддерживающих СВО, передает сайт «Трибуна».

«Тотально российская паралимпийская команда в виде нейтральной поддерживает СВО. Мы должны принять решение о допуске нейтральных спортсменов, но только на том условии, что они подпишут декларацию», — сказал Сушкевич.

14 августа глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в интервью ТАСС заявил, что организация получила 85 аккредитаций для участия атлетов в Играх из 92. На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису.

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крейг Спенс сказал, что на паралимпиаду поедут 90 спортсменов из России.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее Олимпийские игры 2024 года установили рекорд.