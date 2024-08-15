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Российский хоккеист возглавил рейтинг крайних нападающих НХЛ

Игрок «Тампы» Кучеров стал лучшим крайним нападающим НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network. Информация об этом опубликована на официальной странице организации в социальной сети X.

Второе место занял Мэттью Ткачук из «Флориды Пантерз», третьим стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

При этом Кучеров остался без приза самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи». Победителем данной номинации по итогам сезона-2023/24 стал канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. 28-летний нападающий по итогам голосования журналистов набрал 1740 баллов. Занявший второе место в голосовании Кучеров довольствовался 1269 баллами.

Кучеров провел в составе «Тампы» 725 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых забросил 319 шайб и отдал 553 результативные передачи.

Ранее четыре российских игрока вошли в список будущих членов Зала хоккейной славы.

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