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В «Ахмате» назвали игру со «Спартаком» переломным моментом

Защитник «Ахмата» Жиров назвал ничью со «Спартаком» переломным моментом

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник грозненского «Ахмата» Александр Жиров заявил, что выездная ничья с московским «Спартаком» (0:0) приободрит команду и поможет ей добиться положительных результатов в будущем. Слова футболиста приводит Legalbet.

«Игра со «Спартаком» получилась тяжелой: мы мало контролировали мяч и больше оборонялись. Поэтому мы довольны, что удалось заработать одно очко — особенно после болезненного поражения от московского «Локомотива» в прошлом туре («Ахмат» проиграл со счетом 0:5 на своем поле. — «Газета.Ru»).

Думаю, матч со «Спартаком» будет для нас переломным моментом и впереди будет много позитива», — сказал Жиров.

На данный момент «Ахмат» трижды сыграл вничью с рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) — с «Краснодаром» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Спартаком» (0:0), а также один раз проиграл «Локомотиву» (0:5).

Грозненцы занимают 14-е место в турнирной таблице с тремя очками в активе.

Ранее футболисту пригрозили тюрьмой за видео в соцсетях.

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