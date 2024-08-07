Стало известно состояние здоровья шахматистки, которую пытались отравить на чемпионате Дагестана

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что здоровью шахматистки Умайганат Османовой после попытки отравления на чемпионате Дагестана ничего не угрожает, передает «Спорт-Экспресс».

«К счастью, с пострадавшей все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает», — сказал Ткачев.

Telegram-канал Baza сообщил, что шахматистка Амина Абакарова разлила ртуть на стол, за который должна была сесть Османова. Вещество заметили почти сразу, Османова позвала других шахматисток, которые начали кричать про ядовитое вещество. Судья соревнований собрал ртуть в пакетик и вызвал полицию.

Абакарова успела сказать шахматисткам, что хотела отомстить Османовой. Она сообщила, что Османова ее сильно обидела.

Ранее на чемпионате Дагестана шахматистка вылила на доску неизвестное вещество.