Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно состояние здоровья шахматистки, которую пытались отравить на чемпионате Дагестана

ФШР: жизни шахматистки Османовой после отравления ничего не угрожает

close
100%
Depositphotos

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что здоровью шахматистки Умайганат Османовой после попытки отравления на чемпионате Дагестана ничего не угрожает, передает «Спорт-Экспресс».

«К счастью, с пострадавшей все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает», — сказал Ткачев.

Telegram-канал Baza сообщил, что шахматистка Амина Абакарова разлила ртуть на стол, за который должна была сесть Османова. Вещество заметили почти сразу, Османова позвала других шахматисток, которые начали кричать про ядовитое вещество. Судья соревнований собрал ртуть в пакетик и вызвал полицию.

Абакарова успела сказать шахматисткам, что хотела отомстить Османовой. Она сообщила, что Османова ее сильно обидела.

Ранее на чемпионате Дагестана шахматистка вылила на доску неизвестное вещество.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами