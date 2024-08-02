На Олимпийских соревнованиях по волейболу погас свет

Во время волейбольного матча между сборными Японии и США полностью погас свет.

Это произошло в самом начале первого сета, когда американцы вели со счетом 3:1.

Свет появился спустя две минуты. Сейчас американцы ведут по партиям со счетом 2:0 (25:16, 25:18). Встреча проходит в рамках третьего тура группового этапа.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сене. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 28 июля организаторы мероприятия принесли извинения, указав, что не хотели никого оскорбить.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде-2024.