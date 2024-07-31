Спортсмены из КНДР и Южной Кореи сделали совместную фотографию на Играх

Призеры Олимпийских игр — 2024 в Париже по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместную фотографию после завоевания медалей. Об этом пишет «Матч ТВ».

На кадре запечатлено, как спортсмены смотрят в камеру телефона одного из теннисистов и улыбаются.

Китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша завоевали золотые медали олимпийского турнира в Париже в настольном теннисе в миксте. В финале они обыграли представителей КНДР Ли Джон Сика и Ким Кым Ён со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8). Сборная КНДР выиграла первую медаль на Играх в Париже. При этом Игры-2020 в Токио северокорейские спортсмены пропустили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Бронза досталась атлетам из Южной Кореи — Лим Чжон Хуну и Син Ю Бин.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде — 2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

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