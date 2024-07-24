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Тренер «Спартака» перехватил Маркиньоса у «Локомотива»

«Чемпионат»: Станкович убедил Маркиньоса перейти в «Спартак» вместо «Локомотива»

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/IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович смог убедить полузащитника будапештского «Ференцвароша» Маркиньоса перейти в его команду вместо «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, «Локомотив» практически полностью согласовал сделку с игроком и венгерским клубом, однако мнение Станковича в решающий момент склонило чашу весов в пользу красно-белых.

До «Спартака» Станкович работал в «Ференцвароше».

В первом матче нового сезона «Спартак» проиграл «Оренбургу». Игра прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее первый тренер Александра Соболева обвинил «Спартак» в некрасивом поведении.

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