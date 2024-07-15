Стал известен главный претендент на «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Испании и английского «Манчестер Сити» Родри стал первым в списке претендентов на «Золотой Мяч» по версии Goal. Портал обновил рейтинг после окончания Кубка Америки и чемпионата Европы.

Помимо испанца в топ-5 вошли футболисты мадридского «Реала» Винисиус, Джуд Беллингем и Дани Карвахаль, а также нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Килиан Мбаппе, который вместе со сборной Франции выбыл на стадии полуфинала чемпионата Европы, стал седьмым, лучший молодой футболист Евро-2024 Ламин Ямаль — 12-ым, Лионель Месси расположился на 16-ой строчке.

Родри, Карвахаль и Ямаль стали чемпионами Европы в составе сборной Испании. В финале они обыграли англичан со счетом 2:1. Ямаль также стал лучшим ассистентом, отдав четыре голевые передачи.

Мартинес и Месси выиграли Кубок Америки, переиграв Колумбию в дополнительное время — 1:0. На счету Лаутаро победный гол на 112-ой минуте, Месси покинул поле на 66-ой минуте из-за повреждения.

В 2023 году «Золотой мяч» получил Месси. Для него этот трофей стал восьмым в карьере.

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